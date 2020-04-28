На Житомирщине новый пожар перешел на заповедник

Источник: Корреспондент.net

В Житомирской области возник новый лесной пожар, возгорание произошло в Олевском районе, сообщили во вторник, 28 апреля, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Во второй половине дня около 15 часов в Олевском районе Житомирской области возникло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой. Организовано комплексное применение наземных и авиационных сил", - говорится в сообщении.

Спасателям при помощи авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пней и древесины.

С новым очагом борются 124 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 59 человек и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.