28.04.2020
На Житомирщине новый пожар перешел на заповедник
Источник: Корреспондент.net
В Житомирской области возник новый лесной пожар, возгорание произошло в Олевском районе, сообщили во вторник, 28 апреля, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"Во второй половине дня около 15 часов в Олевском районе Житомирской области возникло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой. Организовано комплексное применение наземных и авиационных сил", - говорится в сообщении.
Спасателям при помощи авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пней и древесины.
С новым очагом борются 124 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 59 человек и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.
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