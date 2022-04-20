"Набігають на кулемети, а наші стріляють": Арестович розповів про дивний наступ військ РФ на півдні

Источник: tsn.ua

Радник голови ОП розповів, що командування окупантів погнало своїх солдатів на українські кулемети.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російське військове командування погнало окупантів у наступ на півдні України.

Про це він сказав в інтерв'ю російському правозахисникові Марку Фейгіну.

За словами радника голови ОП, "м'ясник Алеппо" генерал Дворніков, який тепер відповідальний за війну в Україні, звелів окупантам наступати на півдні України, незважаючи на перевагу України у цьому регіоні.

"Дворніков (командувач окупаційними військами РФ в Україні. — Ред.) погнав війська Росії на півдні України у наступ. Це взагалі смішно, тому що у нас там більше сил. Але вони героїчно пішли. Наші війська з подивом дивляться, як вони набігають на кулемети, щоразу це закінчується однаково. Але залізна воля командувача продовжує давити. А наші стріляють далі. "Ваші в Маріуполі наступають, під Харковом, а ви чого?", — от вони і наступають", — зазначив Арестович.