НАБУ: Экс-нардепа Онищенко вскоре вернут в Украину

Источник: Корреспондент.net

Бывшего нардепа Александра Онищенко должны экстрадировать из Испании в Украину уже в декабре.

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", - утверждает Сытник.

Поэтому, по его словам, политика-беглеца принудительно вернут в Украину. Вероятнее всего это произойдет еще до конца года.

"Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - подчеркнул Сытник.

Также глава НАБУ прокомментировал вероятность, что Онищенко из Испании может убежать в Германию, где имеет предприятия. По словам Сытника, в этой ситуации все будет зависеть от "оперативности зарубежных коллег".