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27.09.2019

НАБУ не ведет расследование против сына Байдена

Источник: Корреспондент.net

Национальное антикоррупционное бюро не ведет расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу, 27 сентября.

"НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии во времена президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем - экс-министр экологии", - сообщили в бюро.

Как уточняется, события, которые расследуют по этому делу, охватывают лишь период 2010-2012 годов.

"Изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited (в 2014 году сын Байдена стал одним из членов наблюдательного совета Burisma - ред.), которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, произошли только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ", - говорится в сообщении.

"Проверка деятельности членов правления частных субъектов хозяйствования в периоды, которые не имеют отношения к охватываемому периоду возможного совершения уголовного преступления к подследственности НАБУ не относится", - отметили в НАБУ.

Эту же информацию в эфире радио НВ подтвердил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"В этом производстве не фигурирует ни Злочевский (министр экологии времен Януковича - ред.), ни Байден. Оно звучит так: "по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами Министерства экологии". У нас ни отец, ни сын Байдены в рамках этого производства не допрашивались и не вызывались", - говорит глава САП.

Как рассказал Холодницкий, рассмотрение дела в отношении компании Burisma "висит", так как прокуроры не видят причин для дальнейшего расследования, которого через суд требует экс-нардеп Татьяна Чорновол. Он добавил, что последнее следственное действие по делу состоялось 11 октября 2016 года.

"Постановление о закрытии было отменено лишь по мотивам, что не допрошена госпожа Чорновол, и по состоянию на сейчас это производство "висит". Это значит, что по нему активных следственных действий не проводится. Детективы и прокуроры не понимают, что там нужно расследовать, есть постановление суда об обязательстве закрыть это производство. Надо принимать решение", - пояснил он.

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