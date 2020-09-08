НАБУ открыло дело по выплатам ПриватБанка Суркисам

Источник: Корреспондент.net

Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство по факту вынесения Печерским районным судом Киева решения о взыскании с государственного ПриватБанка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на Совет общественного контроля НАБУ.

Уголовное производство № 52020000000000566 открыто по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах.

"Среди вероятных фигурантов дела – представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами", – уточнили в Совете общественного контроля НАБУ.