08.09.2020
НАБУ открыло дело по выплатам ПриватБанка Суркисам
Источник: Корреспондент.net
Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство по факту вынесения Печерским районным судом Киева решения о взыскании с государственного ПриватБанка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на Совет общественного контроля НАБУ.
Уголовное производство № 52020000000000566 открыто по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах.
"Среди вероятных фигурантов дела – представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами", – уточнили в Совете общественного контроля НАБУ.
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