НАБУ открыло два дела по "пленкам Ермака"

Источник: Корреспондент.net

Национальное антикоррупционное бюро открыло два уголовных производства по делу "пленок Ермака". При этом одно из них открыто в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака.

В ведомстве сообщили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда относительно обязательства внести сведения в ЕРДР по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

"В соответствии с указанным заявлением, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти. Сведения об уголовном правонарушении... внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация - часть 2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды - ред.) ", - говорится в сообщении.

В НАБУ также заявили, что согласно заявлению, председатель Офиса президента "получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти". Относительно этого в ЕРДР внесли сведения об уголовном правонарушении с предварительной квалификацией "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

ВАКС 2 июня обязал НАБУ взяться за дело "пленок Ермака".