НАБУ отреагировало на отставку Холодницкого

Источник: Корреспондент.net

Увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям Национального антикоррупционного бюро, считают в НАБУ.

В бюро отметили, что период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топ-коррупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальным наказанием виновных.

"Как в любом рабочем процессе, было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что минувшие полгода стали едва ли не самыми конструктивными с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

"Надеемся, что с увольнением руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генерального прокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма", - заявили в НАБУ.