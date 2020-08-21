Найти

21.08.2020

НАБУ отреагировало на отставку Холодницкого

Источник: Корреспондент.net

Увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям Национального антикоррупционного бюро, считают в НАБУ.

В бюро отметили, что период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топ-коррупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальным наказанием виновных.

"Как в любом рабочем процессе, было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что минувшие полгода стали едва ли не самыми конструктивными с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

"Надеемся, что с увольнением руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генерального прокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма", - заявили в НАБУ.

Новости раздела
Украина
21.08.2020
НАБУ отреагировало на отставку Холодницкого
Несмотря на сложные отношения ведомств, последние полгода "стали едва ли не самыми конструктивными" в работе САП и НАБУ, говорят в бюро.
Украина
21.08.2020
Елена Зеленская рассказала об излечении от COVID
Первая леди две недели лечилась от коронавирус и неделю еще была в больнице с сыном. А на полное восстановление ушло больше месяца.
Украина
21.08.2020
Навального отправляют на лечение в Германию
Переговоры о транспортировке российского оппозиционера в зарубежную клинику сдвинулись с мертвой точки, сообщила его спикер Кира Ярмыш.
Украина
21.08.2020
В МВФ рассказали о планах сотрудничества с Киевом
Миссия МВФ примет решение, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится ли сотрудничество.
Украина
21.08.2020
Соцопрос: Уехать из Украины готов каждый пятый
Больше всего желающих строить свою жизнь за границей среди молодежи, которую привлекает возможность больше зарабатывать в развитых странах.
Украина
19.08.2020
Сельхозпроизводство в Украине замедлило падение
Сельхозпредприятия сократили производство на 15,3%, хозяйства населения - на 4,2%. Производство в растениеводстве сократилось на 15,7%, в животноводстве - на 4,3%.
Украина
19.08.2020
В Украине снижен прогноз урожая зерна
Погодные условия последних недель повлекли потерю потенциального урожая кукурузы или его существенное снижение.
Украина
19.08.2020
Названо число умерших с начала года украинцев
При этом с начала года в Украине родились почти 140 тысяч человек. Миграционный прирост составил 7 598 человек.
Украина
18.08.2020
Зеленский: Развитие трансъевропейской транспортной сети - приоритет
Кредитное соглашение с ЕБРР планируется подписать в конце 2020 - начале 2021 года, сейчас подготовка проекта находится на финальной стадии.
Украина
18.08.2020
У Кравчука есть "варианты" переговоров с ОРДЛО
Глава украинской делегации хочет организовать диалог с жителями неподконтрольных территорий.
Украина
18.08.2020
Оппозиция ответила Лукашенко на "захват власти"
Координационный совет не имеет политической программы, поскольку не ставит своей целью получение власти, утверждают оппозиционеры.
Украина
18.08.2020
Счетная палата: Госбюджет недополучил 38 млрд грн
Это связано с низким качеством правительственного прогноза макроэкономических показателей, по мнению аудиторов Счетной палаты.
Елена Зеленская рассказала об излечении от COVID | Витренко рассказал, как спорил с Путиным по газу