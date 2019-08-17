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17.08.2019

НАБУ выдвинуло новые претензии в адрес Луценко

Источник: Корреспондент.net

Действия генпрокурора Юрия Луценко делают невозможным привлечение должностных лиц таможен ГФС к уголовной ответственности за коррупцию. Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), опубликованном в субботу, 17 августа.

По данным бюро, с октября 2017 года детективы НАБУ расследовали коррупционную схему, внедренную должностными лицами по растаможиванию рядом субъектов хозяйствования импортируемых товаров по заниженной стоимости, в результате чего государству нанесен ущерб в размере 170 млн грн.

В рамках расследования были инициированы наложения ареста на 450 млн. гривен компаний-участниц схемы.

"За два года расследования детективы НАБУ провели следственные действия для установления всех обстоятельств совершения преступления и собрали большое количество доказательств... Чем ближе детективы подходили к финишной прямой, тем откровеннее были попытки устранения их от этого дела", – заявили в НАБУ.

Отмечается, что 24 мая 2019 года дело было передано в Госбюро расследований, однако в конце июня Луценко отменил это решение, а 15 августа "по непонятным причинам и без изучения материалов уголовного производства внезапно передал дело Нацполиции Украины, изменив подследственность".

Именно за это, как утверждают в бюро, конечный бенефициар фигурирующих в деле компании предлагал сотрудникам НАБУ взятку.

В НАБУ подчеркивают, что согласно ч.5 ст.216 УПК Украины запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, другому органу досудебного расследования.

"Решение генпрокурора ставят под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности, так как даже в случае направления следователями Нацполиции обвинительных актов по этим делам в суд все собранные доказательства могут быть признаны недопустимыми", – говорится в заявлении.

В НАБУ также заявили, что генпрокурор "принимает решение об определении подследственности расследований НАБУ другими органами вопреки закону" и призвали Луценко принять процессуальное решение и вернуть уголовное производство детективам бюро.

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