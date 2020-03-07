07.03.2020
Нацбанк купил за неделю $300 млн
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины в течение недели 2-6 марта продал на межбанковском валютном рынке валюты на $307,2 млн. Это рекордный объем продаж с начала нынешнего года, сообщается на сайте НБУ в субботу, 7 марта.
До этого регулятор не продавал валюту на межбанке три недели подряд, а крупнейшей продажей были $145 млн в последнюю неделю января. Также отмечается, что на текущей неделе НБУ купил на межбанке валюты на $150 млн.
Всего с начала года Нацбанк приобрел на межбанке валюты на $1,232 млрд и продал на $602,2 млн. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $629,8 млн.
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