Нацбанк купил за неделю $300 млн

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины в течение недели 2-6 марта продал на межбанковском валютном рынке валюты на $307,2 млн. Это рекордный объем продаж с начала нынешнего года, сообщается на сайте НБУ в субботу, 7 марта.

До этого регулятор не продавал валюту на межбанке три недели подряд, а крупнейшей продажей были $145 млн в последнюю неделю января. Также отмечается, что на текущей неделе НБУ купил на межбанке валюты на $150 млн.

Всего с начала года Нацбанк приобрел на межбанке валюты на $1,232 млрд и продал на $602,2 млн. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $629,8 млн.