Нацбанк нарастил покупку валюты на межбанке

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины в течение недели 25-29 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на $184 млн, что на $64 млн больше, чем неделей ранее ($120 млн).

По данным регулятора, он не продает валюту на межбанке уже шесть недель подряд. При этом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $5479,30 млн и продал на $479,23 млн.

Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $5 млрд.