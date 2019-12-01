01.12.2019
Нацбанк нарастил покупку валюты на межбанке
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины в течение недели 25-29 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на $184 млн, что на $64 млн больше, чем неделей ранее ($120 млн).
По данным регулятора, он не продает валюту на межбанке уже шесть недель подряд. При этом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $5479,30 млн и продал на $479,23 млн.
Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $5 млрд.
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