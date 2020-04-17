Нацбанк нашел объяснение скачку безработицы

Источник: Корреспондент.net

Резкое ускорение роста безработицы в Украине связано не только с кризисом из-за пандемии, но и с упрощением процедуры получения статуса безработного, утверждают в Национальном банке.

"Увеличение зарегистрированных безработных с начала апреля в значительной степени может объясняться упрощением процедур регистрации. С середины марта – начала карантина – количество новых вакансий упало вдвое, количество новых резюме в последние недели практически не меняется", – говорится в отчете центробанка.

Отмечается, что за последнюю неделю количество новых вакансий сократилось на 11%. При этом с начала карантина показатель нагрузки (отношение новых резюме к новым вакансиям) увеличился с 2,1 до 3, прежде всего из-за уменьшения количества вакансий.

"Несколько ухудшились ожидания по занятости. Однако, как и ранее, львиная доля предприятий не настроены на увольнение, а, вероятно, корректируют свои планы по набору нового персонала", – считают в НБУ.