Нацбанк назвал причины сильной дефляции

Источник: Корреспондент.net

В августе потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% (9,1% - в июле). В месячном измерении цены снизились на 0,3%. Базовая инфляция замедлилась и в годовом измерении в августе составила 7,2% (в июле - 7,4). Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

Однако незначительное превышение прогноза было вызвано, прежде всего, высокими темпами роста цен на продукты питания. Кроме того, в августе цены на отдельные овощи и животноводческую продукцию росли несколько быстрее, чем ожидалось. В то же время это отклонение было в значительной степени компенсировано благодаря ниже ожидаемой базовой инфляции, падению цен на топливо, а также замедлению роста административно регулируемых цен.

Жесткая монетарная политика по-прежнему сдерживала давление на цены, в частности через канал обменного курса. Больше всего это отразилось в ценах на непродовольственные товары, рост которых замедлился до 1,4% г/г. В частности, замедлился рост цен на бытовую технику, мебель, товары для отдыха, фармацевтические товары, бытовую химию и т.п. Цены на одежду и обувь остались на уровне прошлого года, а стоимость автомобилей и компьютерной техники - снизилась.

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки остались неизменными (8,9% г/г). С одной стороны, подорожали молочные и мясные продукты. С другой стороны, не так быстро росли цены на макаронные изделия, кофе, оливковое масло, соусы и соки, что частично может быть отражением курсового эффекта.

Подорожание услуг ускорилось (до 13,9% г/г) под влиянием устойчивого потребительского спроса и сравнительно высоких темпов роста заработных плат. В частности, ускорился рост цен на услуги ресторанов и кафе, мобильной связи, учреждений культуры, амбулаторных услуг.

Рост цен на сырые продукты питания также ускорился (до 10,9% г/г). Росли цены на продукцию животноводства: молоко, говядину и свинину. Это обусловлено сокращением поголовья и усилением внешнего спроса. Замедлилось и удешевление яиц. Кроме того, росла стоимость картофеля из-за низкого урожая. Однако в годовом измерении снизились цены на арбузы на фоне хорошего урожая. Благодаря расширению предложения замедлился рост цен на большинство овощей, в том числе лук, помидоры, огурцы, кабачки и т.п.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 14,8% г/г). Стоимость природного газа для населения уменьшилась, учитывая снижение цены на мировых рынках и изменение методологии расчета тарифов. Темпы роста цен на табачные изделия и алкоголь остались на уровне пре