Нацбанк не намерен запускать "печатный станок"

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк не намерен возвращаться к практике денежной эмиссии (выпуску денег) для того, чтобы профинансировать расходы госбюджета. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время конференции с представителями Союза украинских предпринимателей, сообщает Громадське.

"Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационных-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Поэтому, возвращаться к этой практике нет смысла", - сказал Смолий.

При этом он добавил, что центробанк продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, в том числе регулировать размер учетной ставки.

Он напомний о переговорах с МВФ по новой программе кредитования.

"Осталось принять банковский закон во втором чтении и изменения в государственный бюджет на 2020 год. Эти средства одновременно пополнят международные резервы и позволят профинансировать дефицит государственного бюджета", - добавил глава центробанка