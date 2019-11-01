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01.11.2019

Нацбанк обновил макропрогноз на три года

Источник: Корреспондент.net

В ближайшие годы экономика Украины будет расти на 3,5%-4%, а инфляция достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете Национального банка.

В НБУ считают, что снижению инфляции будут способствовать: достаточно жесткие, как и прежде, монетарные условия; взвешенная фискальная политика; относительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках; рост сельскохозпроизводства в Украине.

Нацбанк повысил прогноз роста ВВП в 2019-2021 годах: по базовому сценарию экономика будет расти по 3,5% в течение этого и следующего года (июльский прогноз - 3,0% и 3,2% соответственно) и ускорится до 4% в 2021 году (июльский прогноз - 3,7%).

На пересмотр этой оценки повлияли очередной рекордный урожай зерновых, устойчивый внутренний спрос и снижение стоимости энергоносителей, которые компенсируют влияние замедляющейся глобальной экономики и мировой торговли и менее благоприятные ценовые условия для украинских экспортеров.

Нацбанк сохранил прогноз по учетной ставке: регулятор предполагает снижение до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Регулятор отмечает, что для прорыва экономики ежегодные темпы роста инвестиций должны в среднем превышать 20%, а их доля в ВВП должна составлять 25-30%.

В Нацбанке также оценили последствия прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС. Благодаря транзиту Украина получает около $3 млрд в год. Согласно базовому сценарию, объем транзита может сократиться с около 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м в 2021 году. Прямые потери экономики по сравнению с объемами транзита на уровне 2019 года составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.

Что касается потребительских настроений, то в сентябре этого года они достигли 12-летнего максимума. В НБУ отмечают, что этому способствовали высокие темпы роста зарплат, а также улучшение макроэкономической ситуации.

Среди причин роста зарплат в Нацбанке назвали законодательное изменение минимальной зарплаты, инфляцию и недостаток рабочей силы, обусловленный усилением трудовой миграции после экономического кризиса 2014-15 годов.

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