Нацбанк объяснил, почему дорожает газ

Источник: Корреспондент.net

Ряд факторов повлияли на рост мировых цен на газ и нефть. Почему в конце года дорожают энергоносители объясил Нациоанльный банк Украины.

Как отмечается, в ноябре цены на нефть хоть и медленно, но росли из-за дальнейшего уменьшения буровой активности в США и ожиданий участников рынка относительно продления действия соглашения ОПЕК+ минимум до июня 2020 года.

Кроме того, цены на газ в Европе повысились из-за увеличения спроса, учитывая ожидаемое резкое похолодание в конце ноября - начале декабря.

Отметим, в октябре средняя цена импортного газа для Украины составляла 199,5133 долларов или 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров, что на 14,2% выше, чем в сентябре.