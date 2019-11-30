30.11.2019
Нацбанк объяснил, почему дорожает газ
Источник: Корреспондент.net
Ряд факторов повлияли на рост мировых цен на газ и нефть. Почему в конце года дорожают энергоносители объясил Нациоанльный банк Украины.
Как отмечается, в ноябре цены на нефть хоть и медленно, но росли из-за дальнейшего уменьшения буровой активности в США и ожиданий участников рынка относительно продления действия соглашения ОПЕК+ минимум до июня 2020 года.
Кроме того, цены на газ в Европе повысились из-за увеличения спроса, учитывая ожидаемое резкое похолодание в конце ноября - начале декабря.
Отметим, в октябре средняя цена импортного газа для Украины составляла 199,5133 долларов или 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров, что на 14,2% выше, чем в сентябре.
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