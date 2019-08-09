Нацбанк объяснил рекордную прибыль банков

Источник: Корреспондент.net

Отмечается, что почти 60% прибыли сектора сформировал ПриватБанк. Из 76 платежеспособных прибыльными были 66 банков. Их прибыль составила 31,9 млрд гривен.

Операционные доходы банков выросли на 41,7% г/г, а операционные расходы – на 10,7% г/г. Таким образом, операционная прибыль до формирования резервов увеличилась на 89,1% г/г.

"Динамику операционных доходов определил устойчивый рост чистого процентного (+20,2% г/г) и чистого комиссионного (+17,4% г/г) доходов благодаря стремительному развитию потребительского кредитования и безналичных операций с населением", – говорится в обзоре.

В НБУ считают, что начатый цикл снижения ставок будет положительно влиять на прибыльность банков, поскольку стоимость фондирования снизится, а высокий спрос в розничном сегменте поддержит высокие ставки по потребительским кредитам. Темпы роста депозитов хотя и сократятся, но останутся достаточными для поддержки кредитования, прежде всего розничного.

"НБУ подтверждает свои предыдущие ожидания роста чистой гривневого розничного кредитного портфеля на уровне свыше 30% г/г", – указано в документе.