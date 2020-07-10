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10.07.2020

Нацбанк объяснил замедление роста цен

Источник: Корреспондент.net

Июньский рост цен в Украине сдерживали слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы. Об этом говорится в комментарии Национального банка, опубликованном в пятницу, 10 июля. 
По его данным, темпы падения цен на непродовольственные товары находились практически на уровне предыдущего месяца. Замедлился рост цен на фармацевтическую продукцию и товары личного ухода. 
 
Также замедлилось подорожание товаров не первой необходимости, а стоимость отдельных продуктов (кофе, оливковое масло) - была даже меньше, чем в июне 2019 года. 
 
Быстрыми темпами росла стоимость медицинских услуг, что объясняется повышенным спросом на фоне увеличения заболеваемости коронавирусом. Также ускорилось подорожание мобильной связи. 
 
Вместе с тем под влиянием слабого спроса замедлился рост стоимости услуг страхования, аренды жилья, финансовых и нотариальных услуг, а также кафе, баров, ресторанов. 
 
Цены на услуги секторов, деятельность которых была ограничена из-за карантина (санатории, базы отдыха, вузы), остались на уровне марта. 
 
Быстрыми темпами дорожали говядина и яйца, замедлились темпы падения цен на курятину и овощи. Жаркая погода и слабое предложение сказались на цене фруктов, в частности, на клубнику, которые продолжали дорожать высокими темпами. 
 
Продолжал дешеветь газ для населения из-за учета в тарифах более низких цен как на мировом, так и внутреннем рынках. Умеренно росли цены на алкогольные напитки и табачные изделия. Темпы роста тарифов на проезд в железнодорожном и автомобильном транспорте снизились вследствие падения цен на топливо в предыдущие периоды.
 
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