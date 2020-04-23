Нацбанк оценил падение экономики в начале года

Источник: Корреспондент.net

В первом квартале 2020 года экономика Украины упала на 0,5%. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб.

"Мы оцениваем падение приблизительно на 0,5%. Если смотреть на экономику в первом квартале, то ситуация была разнородной, т.е. как в четвертом квартале прошлого года", - сказал он.

Чиновник отметил, что после начала карантина ухудшилась ситуация в такой отрасли, как металлургия, хотя до начала кризиса ситуация немного улучшилась.

При этом розничный товарооборот продолжал демонстрировать значительные темпы роста, в сельском хозяйстве было небольшое падение.

Представитель НБУ настаивает, что экономика Украины подошла к началу кризиса не в самом худшем состоянии "и намного лучше подготовленной, чем в прошлые кризисы".