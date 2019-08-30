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30.08.2019

Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке Украины

Источник: Корреспондент.net

Национальной банк Украины будет продолжать либерализацию валютного рынка. Этому способствуют благоприятные макроэкономические условия, сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на Отчет о введении мер защиты в пятницу, 30 августа.

Указано, что с начала года Нацбанк отменил или смягчил более 30 валютных ограничений. Одним из ключевых решений во втором квартале стала отмена обязательной продажи части валютной выручки. Ограничение действовало с конца 2012 года.

Среди факторов, способствовавших валютной либерализации в первом полугодии НБУ назвал устойчивый рост экономики Украины. Так по данным Госстата, в первом квартале реальный ВВП вырос на 2,5%, а во втором – на 4,6% по сравнению с аналогичными кварталами прошлого года.

Также наблюдаются приемлемые показатели платежного баланса. Условия торговли для Украины улучшились из-за снижения цен на природный газ и роста цен на железную руду и зерновые на мировых рынках. Кроме этого, увеличились поступления по оплате труда из-за рубежа, снизились объемы репатриации дивидендов, повысился интерес международных инвесторов к украинским гособлигаций. Эти факторы компенсировали отток валюты, обусловленный в частности значительными объемами погашений госдолга.

Также на достаточном уровне находится объем международных резервов для выполнения обязательств Украины. Несмотря на общую высокую долговую нагрузка на госфинансы, международные резервы Украины по итогам первого полугодия остались на уровне конца 2018 года. На 1 июля они составляли $20,6 млрд. А на 1 августа они достигли 6-летнего максимума в $21,8 млрд. Чистая покупка валюты Нацбанком с начала года достигла почти $3 млрд на фоне укрепления гривны.

При этом доля государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте уменьшилась с 71% по состоянию на 31 декабря 2018 года до 67% на 30 июня 2019-го в общем объеме госдолга. Это уменьшает валютные риски страны.

"Снижение интенсивности военного конфликта на востоке страны, стабильная работа банковской системы и улучшение экономических ожиданий. Эти факторы способствовали постепенному восстановлению притока депозитов в нацвалюте в банковскую систему", – говорится в отчете.

НБУ планирует ослаблять и отменять валютные ограничения по мере улучшения макроэкономической ситуации и с учетом оценки эффективности от уже снятых ограничений.

"Конечная цель валютной либерализации – обеспечение режима свободного движения капитала без каких-либо ограничений", – отметили в НБУ.

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