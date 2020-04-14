Найти

14.04.2020

Нацбанк подвел итоги месяца карантина в Украине

Источник: Корреспондент.net

Первый месяц введенного Кабмином карантина украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка во вторник, 14 апреля.

По информации регулятора, гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения сократились на 182 млн долларов до 9,8 млрд долларов.

"То есть присутствует приток гривневых средств и незначительный отток валютных", - говорят в НБУ.

Ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн и еще более 30 млрд грн в кассах банков. Валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долларов. Нацбанк заверил, что этого "совершенно достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств".

При этом коло 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме: временно не работают отделения без посетителей и те, которые находятся в недоступных зданиях.

В свою очередь кредитование ожидаемо начало замедляться, заявляет Нацбанк. Ухудшение ожиданий бизнеса сказались на изменении валюты кредита. Если чистые гривневые кредиты бизнесу выросли на 3,6% с начала года, то объемы валютных кредитов сокращаются. В то же время, банки существенно не меняли кредитные лимиты.

Бизнес ожидает снижения продаж и производства. Больше всего от ситуации пострадал бизнес, который предоставляет услуги. Наименее пессимистичны - экспортеры.

"Дальнейшее развитие ситуации сильно зависит от темпов обуздания пандемии и продолжительности карантина", - подчеркнул регулятор.

Ситуация на рынке труда напряженная. Большинство предприятий пытается сохранить сотрудников, однако за отдельными исключениями не нанимает новых сотрудников. Цены растут медленно, инфляция в марте оставалась низкой - 2,3%. В то же время цены на отдельные товары росли быстрее, - на мясо, овощи, крупы, лекарства, товары личного ухода.

В Нацбанке информировали, что ажиотаж на валютном рынке быстро утих, а психологические факторы уступили экономическим.

"В течение последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. Национальному банку даже удалось откупить с рынка более 0,5 млрд долларов в начале апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте", - сообщили в НБУ.

Международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса, поскольку они составляют более 25 млрд долларов, резюмировал Нацбанк.

Новости раздела
Украина
14.04.2020
Зеленский назначил послов Украины в четырех странах
Глава государства определился с представителями Украины в Японии, Марокко, ЮАР и Узбекистане.
Украина
14.04.2020
МВФ ожидает резкое падение экономики Украины
В этом году украинская экономика рухнет почти на 8%, считают в фонде. Власти Украины рассчитывают на меньшее падение.
Украина
14.04.2020
Суд по делу Чорновол перенесли
Экс-нардеп заявила отвод судье Сергею Вовку из-за конфликта интересов. Дело отложили на неопределнное время.
Украина
14.04.2020
В Раде "справились" с правками к закону о банках
Рекордное количество поправок разделили на 63 абзаца. Комитет ВР собирется, чтобы рассмотреть законопроект ко второму чтению после Пасхи.
Украина
14.04.2020
Украинские банки массово вводят кредитные каникулы
Отсрочку по процентам кредитов своим клиентам уже предоставили около трех десятков банков.
Украина
14.04.2020
В Раде назвали новую дату внеочередного заседания
Парламент планирует снова собраться 16 апреля, сообщили в Слуге народа. На заседании могут изменить Регламент Рады.
Украина
14.04.2020
Нацбанк подвел итоги месяца карантина в Украине
Украинская экономика и банковская система достаточно спокойно справились с первым месяцем карантина, говорят в НБУ.
Украина
14.04.2020
В Чернобыле сгорела треть туристических объектов
Во время пожара в зоне отчуждения сгорели полесские села, а также разрушены некоторые металлические локации.
Украина
12.04.2020
Воздух Киева стал самым грязным в мире
Ханой и Джакарта оказались "соседями" украинской столицы по худшему воздуху в мире, Киев же возглавил рейтинг.
Украина
12.04.2020
Прогноз Кабмина: сокращение ВВП и рост безработицы
Прогноз курса на год Кабинетом Министров установлен на уровне 29,5 гривен за доллар, предыдущий прогноз был 27 гривен за доллар.
Украина
12.04.2020
Джонсон записал первое видео после госпитализации
Британский премьер подчеркнул мужество и самоотверженность медицинских работников и перечислил всех медицинских работников, причастных к его выздоровлению.
Украина
12.04.2020
Сутки на Донбассе: Два обстрела, один погибший
Противник обстрелял позиции украинских военных близ села Тарамчук в Донецкой области и возле села Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.
В Чернобыле сгорела треть туристических объектов | В Раде назвали новую дату внеочередного заседания