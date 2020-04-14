Нацбанк подвел итоги месяца карантина в Украине

Источник: Корреспондент.net

Первый месяц введенного Кабмином карантина украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка во вторник, 14 апреля.

По информации регулятора, гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения сократились на 182 млн долларов до 9,8 млрд долларов.

"То есть присутствует приток гривневых средств и незначительный отток валютных", - говорят в НБУ.

Ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн и еще более 30 млрд грн в кассах банков. Валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долларов. Нацбанк заверил, что этого "совершенно достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств".

При этом коло 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме: временно не работают отделения без посетителей и те, которые находятся в недоступных зданиях.

В свою очередь кредитование ожидаемо начало замедляться, заявляет Нацбанк. Ухудшение ожиданий бизнеса сказались на изменении валюты кредита. Если чистые гривневые кредиты бизнесу выросли на 3,6% с начала года, то объемы валютных кредитов сокращаются. В то же время, банки существенно не меняли кредитные лимиты.

Бизнес ожидает снижения продаж и производства. Больше всего от ситуации пострадал бизнес, который предоставляет услуги. Наименее пессимистичны - экспортеры.

"Дальнейшее развитие ситуации сильно зависит от темпов обуздания пандемии и продолжительности карантина", - подчеркнул регулятор.

Ситуация на рынке труда напряженная. Большинство предприятий пытается сохранить сотрудников, однако за отдельными исключениями не нанимает новых сотрудников. Цены растут медленно, инфляция в марте оставалась низкой - 2,3%. В то же время цены на отдельные товары росли быстрее, - на мясо, овощи, крупы, лекарства, товары личного ухода.

В Нацбанке информировали, что ажиотаж на валютном рынке быстро утих, а психологические факторы уступили экономическим.

"В течение последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. Национальному банку даже удалось откупить с рынка более 0,5 млрд долларов в начале апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте", - сообщили в НБУ.

Международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса, поскольку они составляют более 25 млрд долларов, резюмировал Нацбанк.