09.07.2020
Нацбанк предупредил о новом виде мошенничества с банковскими картами
Источник: Корреспондент.net
Злоумышленники во время карантина в Украине стали использовать новый сценарий телефонного мошенничества. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил Национальный банк.
Мошенники информируют граждан о якобы начисленной им компенсации от государства за карантин и под этим предлогом выспрашивают персональную информацию и реквизиты карт.
"Надо помнить важное правило: если вы самостоятельно ничего не поручали банка, никто из банка вам никогда не будет звонить с просьбой что-то уточнить или предоставить информацию якобы для разблокировки карты. Если вы получили такой звонок якобы от банка или службы безопасности, и хоть от Национального банка - это 100% мошенники. Сразу прекращайте такой разговор", - отметил директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Алексей Шабан.
Он уточнил, что в 2019 году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные и сомнительные приходилось лишь 42 грн. против 77 грн. в 2018 году.
Общее количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась до 72 тыс. случаев против 105,5 тыс. случаев в 2018 году.
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