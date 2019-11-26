Нацбанк презентовал монеты нового номинала

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк во вторник, 26 ноября, презентовал монеты номиналом 5 гривен. Как сообщает пресс-служба регулятора, они войдут в обращение с 20 декабря.

На монетах, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий.

Монета в 5 гривен будет почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с двухгривневой. Ее вес - 5,2 грамма.

В следующем году запланирован выпуск монеты стоимостью 10 гривен.

Новыми монетами можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 и 10 гривен не будут.