Нацбанк продолжил активно скупать валюту

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины в течение 2-3 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным НБУ, валюта куплена с помощью интервенции по единому курсу.

Отметим, в начале года на рынке сохраняется избыток валюты.