04.01.2020
Нацбанк продолжил активно скупать валюту
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины в течение 2-3 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.
По данным НБУ, валюта куплена с помощью интервенции по единому курсу.
Отметим, в начале года на рынке сохраняется избыток валюты.
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