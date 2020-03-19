Найти

19.03.2020

Нацбанк резко обвалил гривну

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на пятницу, 20 марта, ослабил курс гривны на 54 копейки по отношению к доллару и 30 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в четверг, 19 марта.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2780,25 гривен (+0,534 грн)

– 100 евро – 3009,34 (+0,2998 грн).

Отметим, что межбанк закрылся незначительным снижением курса гривны. Так, торги по доллару открылись котировками 27,75-27,79 гривен за доллар, к закрытию котировки составили 27,81-27,88. Торги по евро начались с котировок 30,1032-30,1465, к закрытию котировки составили 30,0097-30,0825.

Национальный банк повысил курс доллара на 19 марта на 21 копейку - до 27,26 гривен.

С 10 марта НБУ продал на межбанке 1,72 млрд долларов для поддержания гривны. В частности, 10 марта НБУ продал – 250 млн долларов, 11 марта – 350 млн долларов, 12 марта 220 млн долларов, 13 марта – 161,6 млн долларов, 16 марта – 238 млн долларов, 17 марта - 300 млн долларов, 18 - марта 200 млн долларов.

Новости раздела
Украина
19.03.2020
В Украину самолетами вернули 44 тысячи человек
Украинцев начали эвакуировать специальными рейсами после того, как страны мира начали закрывать границы.
Украина
19.03.2020
Нацбанк резко обвалил гривну
Курс американской валюты повысили еще на 54 копейки, а евро подорожал на 30 копеек до 30 гривен.
Украина
19.03.2020
Третья жертва коронавируса в Украине: подробности
Женщина могла заразиться от мужа, который приехал из-за границы. Медики уже госпитализировали и его.
Украина
19.03.2020
Украина остановила экспорт спирта из-за COVID-19
Укрспирт прекратил экспорт в связи с повышенным спросом на спирт в Украине на фоне распространения вируса.
Украина
19.03.2020
НАН Украины заявил о разработке тестов на COVID-19
НАН Украины заявил о разработке тестов на COVID-19
Украина
18.03.2020
Зеленский: Зараженный Шахов вчера "голосовал" в ВР
В парламенте вчера голосовала карточка нардепа с коронавирусом, но самого Сергея Шахова в Раде не было, сообщил президент.
Украина
18.03.2020
ОГА Киевщины объяснила режим чрезвычайной ситуации
При чрезвычайной ситуации не будут ограничиваться права человека, как при чрезвычайном положении.
Украина
18.03.2020
Киевсовет хочет возобновить работу метро
Столичные власти разрабатывают план работы метрополитена в условиях карантина, но с ограничениями.
Украина
18.03.2020
В Украине выросло число зараженных COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом: в Киевской и Донецкой областях. Подозревают COVID-19 у 154 человек.
Украина
17.03.2020
МОЗ классифицировал случаи коронавируса
Медики выделили подозрительные, вероятные и подтвержденные случаи COVID-19, а также рассказали, что называется прямым контактом с зараженным.
Украина
17.03.2020
Утверждено снижение тарифов на отопление
Нацкомиссия пересмотрела тарифов в связи с уменьшением цены на газ. Цены снизились в среднем на 6,1% и на 11,7% по сравнению с январем.
Украина
17.03.2020
НБУ увеличил продажу валюты для поддержки гривны
Нацбанк во вторник увеличил интервенции. За день продано 300 миллионов долларов для поддержки гривны.
Третья жертва коронавируса в Украине: подробности | В Украину самолетами вернули 44 тысячи человек