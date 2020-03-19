Нацбанк резко обвалил гривну

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на пятницу, 20 марта, ослабил курс гривны на 54 копейки по отношению к доллару и 30 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в четверг, 19 марта.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2780,25 гривен (+0,534 грн)

– 100 евро – 3009,34 (+0,2998 грн).

Отметим, что межбанк закрылся незначительным снижением курса гривны. Так, торги по доллару открылись котировками 27,75-27,79 гривен за доллар, к закрытию котировки составили 27,81-27,88. Торги по евро начались с котировок 30,1032-30,1465, к закрытию котировки составили 30,0097-30,0825.

Национальный банк повысил курс доллара на 19 марта на 21 копейку - до 27,26 гривен.

С 10 марта НБУ продал на межбанке 1,72 млрд долларов для поддержания гривны. В частности, 10 марта НБУ продал – 250 млн долларов, 11 марта – 350 млн долларов, 12 марта 220 млн долларов, 13 марта – 161,6 млн долларов, 16 марта – 238 млн долларов, 17 марта - 300 млн долларов, 18 - марта 200 млн долларов.