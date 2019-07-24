24.07.2019
Нацбанк резко укрепил гривну
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины на 25 июля 2019 года укрепил курс гривны на 12 копеек – до 25,51 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 24 июля.
Регулятор также снизил курс евро на 13 копеек.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2551,6300 гривны;
– 100 евро – 2842,5158 гривны.
Торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,5650-25,5950, к закрытию котировки составили 25,44-25,47.
Торги по евро начались с котировок 28,5126-28,5435, к закрытию котировки составили 28,36-28,39.
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