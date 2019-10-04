Нацбанк резко укрепил гривну

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на понедельник, 7 октября, поднял курс гривны по отношению к американскому доллару на 26 копеек – до 24,61 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 4 октября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2461,1821 гривны;

– 100 евро – 2702,1318 гривны.

При этом курс доллара на межбанке в продаже 4 октября 2019 года вырос на 21 копейку до 24,83 гривен за доллар, курс в покупке до 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 25 копеек до 27,23 гривен за евро.