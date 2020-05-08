Нацбанк резко увеличил скупку валюты

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк за 4-8 мая увеличил покупку валюты на межбанковском рынке в 1,7 раза по сравнению с предыдущей неделей, до 199,1 млн долларов. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил НБУ.

При этом регулятор не продавал валюту банкам из своих международных резервов. Всего с начала НБУ купил на межбанке валюты на 2 268,4 млн долларов.

Вместе с тем продажа валюты составила 2 793,1 млн долларов. Отрицательное сальдо операций НБУ на межбанке за данный период - 524,7 млн долларов.