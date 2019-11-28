Нацбанк снизил курс гривны

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на пятницу, 29 ноября, понизил курс гривны на пять копеек. Курс национальной валюты - 24,03 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 28 ноября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2403,5575 гривны;

– 100 евро – 2645,1150 гривен.

Торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,00-24,03, к закрытию котировки составили 23,98-24,00. Торги по евро начались с котировок 26,4264-26,4594, к закрытию котировки составили 26,3995-26,4144.