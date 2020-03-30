Нацбанк снизил официальный курс доллара

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на вторник, 31 марта, повысил курс гривны по отношению к доллару на 12 копеек, при этом евро подорожал на шесть копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в понедельник, 30 марта.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2806,15 гривен (-0,1215 грн);

– 100 евро – 3096,17 гривен (+0,059 грн).

Межбанковские валютные торги закрылись долларом по 28,08-28,13 грн. Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке подорожал на две коп., а в продаже - на одну.

Евро к закрытию торгов в покупке подорожал на девять коп., в продаже - на семь коп. и составил 30,97-31,03 грн.