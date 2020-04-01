Нацбанк снова опустил курс гривны

Источник: Корреспондент.net

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2775,38 гривен (+0,1249 грн)

– 100 евро – 3032,4 гривен (+0,0674 грн).

На межбанке курс американской валюты в продаже вырос на шесть копеек до 27,69 гривен за доллар, курс в покупке до 27,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на одну копейку до 30,26 гривен за евро.