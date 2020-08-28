Нацбанк сократил покупку валюты до $68 млн

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины в течение рабочей недели 25-28 августа купил на межбанковском валютном рынке валюты на $68 млн. Это почти в два раза меньше объемов прошлой недели ($129,5 млн).

Указано, что регулятор не проводил интервенций по продаже валюты.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4475,40 млрд и продал на $3291,80 млрд. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $1183,60 млрд.