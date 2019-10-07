07.10.2019
Нацбанк существенно понизил курс гривны
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины на вторник, 8 октября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару на 26 копеек – до 24,87 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 7 октября.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2486,7568 гривны;
– 100 евро – 2733,6918 гривны.
Межбанк в понедельник, 7 октября, закрылся с котировками 24,72 грн покупка и 24,76 грн продажа. За день доллар подешевел на 6-7 копеек.
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