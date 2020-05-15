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15.05.2020

Нацбанк уменьшил покупку валюты на межбанке

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины в течение короткой рабочей недели 12-15 мая купил на межбанковском валютном рынке валюты на $161,5 млн и не проводил интервенций по ее продаже. Об этом сообщается на сайте НБУ в пятницу, 15 мая.

Таким образом, чистая покупка сократилась почти на $40 млн по сравнению с $199,1 млн неделей ранее.

Всего с начала года регулятор купил на межбанке валюты на $2 429,9 млн и продал на $2 793,1 млн. Таким образом, с начала нынешнего года чистая продажа валюты Нацбанком составила $363,2 млн.

Ранее на этой неделе сообщалось, что НБУ выкупил на межбанке более $560 млн. Основными продавцами валюты были Нафтогаз и его дочерние структуры.

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