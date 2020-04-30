Нацбанк в четыре раза увеличил покупку валюты

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины в течение рабочей недели 27-30 апреля купил на межбанковском валютном рынке $115,5 млн, что в четыре раза больше объемов прошлой недели ($28,6 млн). Об этом сообщается на сайте НБУ в четверг.

Отмечается, что регулятор не продает валюту на межбанке уже три недели подряд. В течение апреля НБУ купил $723,30 млн и продал на $44,50 млн. Чистая продажа составила $678,80 млн.

Всего с начала 2020 года Нацбанк приобрел валюты на $2 069,3 млн и продал на $2 793,1 млн. Таким образом, чистая продажа валюты Нацбанком составила $723,8 млн.