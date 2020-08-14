Нацбанк в пять раз увеличил скупку валюты

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк за 10-14 августа купил на межбанковском рынке валюту в суме $223 млн в эквиваленте. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщил НБУ.

За отчетную неделю НБУ не продавал валюту на межбанке. Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на $4277,9 млн и продал на $3291,8 млн.

Чистая покупка валюты Нацбанком с начала 2020 года составила $986,1 млн.