10.04.2020
Нацбанк за неделю купил почти $300 млн
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины в течение недели 6-10 апреля купил на межбанковском валютном рынке $327,70 млн и продал $44,50 млн. Об этом сообщается на сайте НБУ в пятницу.
В целом чистая покупка выросла до $283,2 млн по сравнению с $248 млн неделей ранее.
По данным регулятора, с начала года он купил на межбанке валюты на $1857,7 млн и продал на $2 793,1 млн. Таким образом, чистая продажа валюты Нацбанком составила $935,4 млн.
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