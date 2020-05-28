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28.05.2020

Нацбанк ждет роста безработицы в Украине

Источник: Корреспондент.net

Пик уровня безработицы в Украине, вызванной эпидемией коронавируса, ожидается во втором квартале. Об этом в четверг, 28 мая, заявил председатель Национального банка Яков Смолий на конференции Рынок труда и монетарная политика.

По его словам, пиковый уровень безработицы составит 11,5% от всего трудоспособного населения по сравнению с 8,2% в 2019 году.

Вместе с постепенным смягчением карантинных мероприятий и восстановлением экономики безработица также пойдет на спад во второй половине года, отметил Смолий.

"Но она останется выше, чем годом ранее", - уточнил он. По словам главы НБУ, увольнение украинцев из-за падения деловой активности усложнило трудоустройство, увеличив нагрузку на одну вакансию.

Но даже при этом часть украинцев, работающих за рубежом, предпочла не возвращаться домой при введении карантина, поскольку их не устраивала перспектива поиска работы в Украине.

"А те, кто вернулся, теперь вынуждены конкурировать с местными уволенными за рабочие места с не всегда сопоставимыми зарплатами. Поэтому они начали снова уезжать на заработки за границу, как только началось смягчение карантина, ведь в той же Польше потребность в украинских работниках никуда не исчезла", - сказал Смолий.

По его мнению, это показывает, что легкого решения проблемы трудовой миграции из Украины не будет.

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