24.06.2019
Нацполиция назвала самые частые причины ДТП
Источник: Корреспондент.net
В патрульной полиции назвали семь самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в Украине. Об этом говорится на странице патрульной полиции в Facebook.
Отмечается, что с 1 января по 31 мая 2019 года 32,8% ДТП произошли из-за превышения безопасной скорости, 19,1% - из-за нарушения правил маневрирования, 9,4% - из-за нарушения правил проезда перекрестка, 8,4% - из-за несоблюдения дистанции, 6,9% - из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, 5,6% - из-за неправильного проезда пешеходных переходов, 3,6% - из-за выезда на полосу встречного движения.
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