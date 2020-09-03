Нацполиция расследует пожары на Луганщине

Источник: Корреспондент.net

Луганская местная прокуратура №3 и новоайдарский отдел северодонецкой местной прокуратуры руководят расследованием уголовных дел по масштабным лесным пожарам в Луганской области.

Уголовные производства открыты по фактам нарушения требований пожарной безопасности, повлекшим пожар и имущественный ущерб в особо крупном размере.

"Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовных преступлений", - отметили в офисе генпрокурора.

Установлено, что 2 сентября в Новоайдарском и Станично-Луганском районах Луганской области возникли серии лесных пожаров общей площадью более двух тыс. гектаров.

В результате пожара один военнослужащий ВСУ погиб, двое - получили ожоги различной степени тяжести, а также были уничтожены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Тушение пожаров было осложнено непосредственной близостью от линии разграничения и минированием этих территории.