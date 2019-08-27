27.08.2019
Нацполиция задержала Богатыреву – СМИ
Источник: Корреспондент.net
Бывший министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции.
"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту Жуляны (Киев – ред.) передана Нацполиции", – сказал собеседник.
В свою очередь Украинская правда уточняет, что Богатырева прилетела рейсом из Минска.
"Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов", – пишет издание.
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