Нацполиция задержала Богатыреву – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Бывший министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту Жуляны (Киев – ред.) передана Нацполиции", – сказал собеседник.

В свою очередь Украинская правда уточняет, что Богатырева прилетела рейсом из Минска.

"Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов", – пишет издание.