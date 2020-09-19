19.09.2020
Над Атлантикой сформировался тропический шторм Бета
Источник: Корреспондент.net
В Атлантическом океане сформировался новый тропический шторм Бета.
Согласно данным центра, скорость порывов ветра в пределах шторма достигает 18 м/с.
Бета находится примерно в 45 км к северо-востоку от мексиканского города Тампико и движется в северо-восточном направлении со скоростью около 15 км/ч. На сайте сказано, что шторм в час ночи в понедельник приблизится к западному побережью Мексиканского залива.
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