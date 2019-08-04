Найти

04.08.2019

Над Черным морем прошли учения авиации ВМС Украины

Источник: Корреспондент.net

Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила недельные учения над Черным морем.

По сообщению, это были летно-тактические учения для отработки различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС.

В течение недельных учений экипажи совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.

Кульминацией военных учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим осуществлением бомбового и торпедного ударов, сообщили военные.

"Во время ведения воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил место пребывания врага и с помощью ориентирной морской авиационной бомбы обозначил зону для осуществления удара. К мысу Аджияск (возле села Рыбаковка Николаевской области – ред.) поспешила группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника", – говорится в сообщении.

В учениях участвовали вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26.

Новости раздела
Украина
04.08.2019
Над Черным морем прошли учения авиации ВМС Украины
Экипажи совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и эвакуацию. Кульминацией стало отслеживание и поражение подводной лодки противника.
Украина
04.08.2019
В Станице Луганской не могут начать ремонт моста
Сепаратисты не дают гарантии безопасности для украинских саперов, которые должны разминировать разрушенный мост, заявили в ОЦКК.
Украина
04.08.2019
За нардепами будет следить искусственный интеллект
Компьютерную программу, которую партия Слуга гарода намерена использоваться для выявления аномалий в голосовании депутатов, уже назвали Большим братом.
Украина
04.08.2019
Закон о ВАКС попытаются принять до запуска суда
В партии Слуга народа намерены принять законопроект, определяющий, что Антикорсуд должен заниматься делами только топ-коррупции, в течение месяца.
Украина
04.08.2019
За границу выедет половина украинцев - Климкин
Климкин считает, что проблема с иммиграцией украинцев за границу станет еще острее через несколько лет.
Украина
04.08.2019
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
Будущие депутат обучались экономике в течение недели. Обучение проходили 254 человека, но судя по фото, до последнего дня продержались не все.
Украина
04.08.2019
Гривна на первом месте в мире по росту к доллару
Среди мировых валют, которые наиболее укрепились относительно доллара, преобладают денежные единицы развивающихся стран.
Украина
04.08.2019
Украина закачала в ПХГ более 16 млрд кубов газа
В последние дни объем закачки природного газа в подземные хранилища превышает 80 млн кубов.
Украина
04.08.2019
Зеленский сказал, когда встретится с Трампом
Президент Владимир Зеленский сообщил, когда планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Украина
04.08.2019
Богдан объяснил свое заявление об отставке
Команде президента Украины Владимира Зеленского не нужны классические СМИ для коммуникации с обществом, следует из объяснения Андреем Богданом своих действий.
Украина
04.08.2019
Слуга народа определилась с новым главой партии
На должность спикера Рады депутаты Слуги народа будут рассматривать Дмитрия Разумкова, главой партии может стать Александр Корниенко.
Украина
02.08.2019
Украина увеличила импорт газа на 36%
В июле импорт газа составил почти 2 млрд кубометров газа, что на 67% больше прошлогоднего показателя.
В Станице Луганской не могут начать ремонт моста | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной