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26.12.2019

Нафтогаз досрочно перевел в бюджет 13 миллиардов

Источник: Корреспондент.net

Нафтогаз в четверг, 26 декабря, перечислил в бюджет 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей. Об этом в Facebook сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

По его словам, компания перевела 13 млрд грн государству сразу после принятия Кабмином решения о досрочных выплатах дивидендов за 2019 год.

"Нафтогаз - не только крупнейшая компания, которая принадлежит нашей стране. Мы также социально ответственная компания, которая несет ответственность перед своим конечным владельцем, народом Украины.

По состоянию на вчера с начала года группа Нафтогаз заплатила более 103,8 млрд грн налогов и дивидендов. Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривня пришла в казну через одну из компаний нашей группы", - написал он.

"Всего за декабрь мы обеспечили поступление в госбюджет около 20 млрд гривен", - добавил Коболев.

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