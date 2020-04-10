Нафтогаз накопил три миллиарда долларов

Источник: Корреспондент.net

На счетах Нафтогаза накопилось более 3 миллиардов долларов, сообщил глава компании Андрей Коболев, пишет Интерфакс-Украина в пятницу, 10 апреля.

"Нафтогаз за предыдущий период принесет рекордно высокую прибыль, на счетах компании в настоящее время находится сумма более $3 млрд, в подземных хранилищах рекордно высокие за последние 30 лет объемы газа, были подписаны новые транзитные соглашения", - сказал он.

Коболев отметил, что эти факторы позволили компании войти в кризисный для мира период хорошо подготовленной, как с точки зрения финансового положения, так и запасов газа.