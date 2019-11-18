Нафтогаз назначил руководителя для проблемных ТЭЦ Дубневичей

Источник: Корреспондент.net

Компания Нафтогаз Украина назначила новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ Ивана Сороку. Об этом сообщает пресс-службу компании.

Так, был выполнен один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов Новояворовск и Новый Раздел.

"Мы уверены, что выбранная кандидатура в полной мере соответствует вызовам и неотложной задачей, с которыми столкнулось сегодня предприятие", - прокомментировал назначение Ивана Сороки директор по энергоэффективности и управления имуществом группы Нафтогаз Виталий Щербенко.