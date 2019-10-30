Нафтогаз отреагировал на решение Дании по СП-2

Источник: Корреспондент.net

Глава Нафтогаза Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании о разрешении строительства российского газопровода Северный поток-2. Об этом он написал в Facebook в среду, 30 октября.

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическую оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения", - пишет Коболев.

По его словам, эффективно противодействовать агрессии могут только санкции крупных западных государств. "Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении", - добавил он.

"А нам свое делать. Еще важнее становится завершения реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза. Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между Нафтогазом и Газпромом, а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС", - заявил глава Нафтогаза.