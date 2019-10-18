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18.10.2019

Нафтогаз ответит Газпрому иском на $11 млрд

Источник: Корреспондент.net

Нафтогаз 1 ноября направит Газпрому исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита газа, сообщил в пятницу, 18 октября, исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook.

"А я вам говорил": ((((", – так он прокомментировал заявление главы Газпрома Алексея Миллера о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

"С другой стороны, хорошо, что я об этом начал говорить заранее, чтобы была возможность подготовиться", – добавил Витренко.

Позже Витренко сообщил, что цена на газ для Украины может быть на 20% ниже, если прекратить злоупотребление Газпрома доминирующим положением на европейском рынке. В частности, нужно, чтобы "Газпром" не отказывал европейским компаниям в перенесе точки передачи газа на границу Украина-РФ.

"И чтобы Газпром предлагал свопы другим газодобывающим компаниям в РФ, забирая у них газ внутри РФ и возвращая его на границе Украина-РФ, образом исполняя предусмотренную законодательством РФ функцию единого экспортного канала", - сообщил он.

Кроме того, Витренко напомнил, что Газпром продолжает блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и в ЕС.

Как сообщалось, Миллер в разговоре с премьером России Дмитрием Медведевым заявил, что Газпром уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной. Глава Газпрома уточнил, что российская компания предлагает "нулевой" вариант, при котором обе компании отзывают все иски.

Как известно, Украина выступает категорически против такого решения спора.

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