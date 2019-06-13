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13.06.2019

Нафтогаз: переговоры по транзиту газа отложили

Источник: Корреспондент.net

Нафтогаз Украины сожалеет, что трехсторонние переговоры между Украиной, Евросоюзом и Россией по транзиту газа после 2019 года откладываются. Об этом в четверг, 13 июня, написал исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Он приветствовал усилия вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича относительно даты следующей "трехсторонки" в ходе его визита в Россию.

"К сожалению, как мы слышим, эта трехсторонняя встреча вновь откладывается. Ее не будет ни в июне, ни в июле, ни в августе. И только в сентябре российская (сторона - ред.) будет готова обсуждать время следующей встречи", – отметил Витренко.

Теперь Москва якобы ждет формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов, добавил он.

"Но на самом деле причина очевидна – после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными", – объяснил топ-менеджер Нафтогаза.

По его словам, похоже, что Россия ждет "переговорщиков", которые будут "сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон".

Как подчеркнул Витренко, сейчас украинская сторона должна объяснять западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть, как обманывали в 2009 году, а также что действенные меры – это прекращение строительства Северного потока – 2 и эффективное антимонопольное расследование по жалобе Нафтогаза против Газпрома.

"(Украина должна также - ред.) готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию", – заключил он.

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