Нафтогаз подал в суд из-за цен на газ

Источник: Корреспондент.net

Нафтогаз подала иск в Окружной админсуд Киева, в котором обжалует постановление Кабмина, которым были изменены расчеты цены газа для населения. Об этом сообщает пресс-служба суда в пятницу, 9 августа.

Как сообщается, истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 года №485 О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293.

Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.