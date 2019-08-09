09.08.2019
Нафтогаз подал в суд из-за цен на газ
Источник: Корреспондент.net
Нафтогаз подала иск в Окружной админсуд Киева, в котором обжалует постановление Кабмина, которым были изменены расчеты цены газа для населения. Об этом сообщает пресс-служба суда в пятницу, 9 августа.
Как сообщается, истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 года №485 О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293.
Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
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