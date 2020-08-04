04.08.2020
Нафтогаз поднял цену на газ для населения на 9%
Источник: Корреспондент.net
В Нафтогазе установили цену на газ для населения в августе на уровне 3,24 грн за куб. м, что на 9% выше, чем месяцем ранее. Об этом говорится в пресс-службе газопоставляющей компании.
Отмечается, что цена указана с НДС, но без учета стоимости распределения (доставки) газа в рамках тарифа "Месячный".
"Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК Нафтогаз Украины составляет 3,24 грн за куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа Месячный. Цена газа выросла на 0,27 грн за куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что с завершением действия режима регулируемых цен на газ для населения (ПСО), компания будет публиковать цены в рамках тарифа "Месячный" в начале месяца потребления.
До 1 августа 2020 года цена газа для бытовых клиентов компании была единой и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.
По информации пресс-службы, тариф "Месячный" - первый тариф, который компания предлагает своим клиентам.
"Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления, через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA", - отметили в компании.
В Нафтогазе сообщили, что уже скоро компания предложит своим клиентам новые тарифные планы и другие предложения.
Новости раздела
Украина
04.08.2020
Под Николаевом в масштабном ДТП пострадал ребенок
Девять автомобилей столкнулись по принципу домино на трассе Николаев-Ульяновка, движение заблокировано.
Украина
04.08.2020
Кравчук: Не отказываемся от формулы Штайнмайера
Новый глава украинской делегации в Минске озвучил свои предложения и отношение к переговорному процессу.
Украина
04.08.2020
ФБР обыскала офисы Коломойского в США - СМИ
Обыски прошли в офисах управляющей компании Optima в Кливленд-центре, уточнил агент ФБР Вики Андерсон.
Украина
04.08.2020
Нафтогаз поднял цену на газ для населения на 9%
Цена газа выросла из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, сообщили в компании Нафтогаз.
Украина
03.08.2020
В Украине ускорилось падение в базовых отраслях
Падение обусловлено ухудшением ситуации в сельском хозяйстве из-за познего начала жатвы и низкого урожая.
Украина
03.08.2020
Бюджет с начала 2020 года недополучил 30 млрд грн
Доходы в госбюджет составили почти на 5% меньше плана - с января по июль в бюджет поступило 588,3 млрд грн.
Украина
03.08.2020
ЮНИСЕФ просит Кабмин не монетизировать пакет малыша
По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде пакетов.
Украина
03.08.2020
В Украине появились частные производители спирта
Теперь в связи с демонополизацией отрасли важно контроль со стороны государства за объемом производства и реализации спирта, полагает глава госконцерна Укрспирт.
Украина
03.08.2020
Бизнес в Украине планирует сокращение персонала
Украинский бизнес адаптируется к условиям карантина и постепенно восстанавливается по мере смягчения ограничений.
Украина
03.08.2020
НБУ: Экономика Украины выходит из кризиса
Постепенное восстановление розничной торговли возобновилось в июле, замедлилось падание потребительского импорта.
Украина
01.08.2020
Минздрав ухудшил прогноз по коронавирусу в Украине
Украина из "зеленого" перешла в "желтый" сценарий распространения инфекции. Ожидается до 4000 летальных случаев.