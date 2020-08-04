Нафтогаз поднял цену на газ для населения на 9%

Источник: Корреспондент.net

В Нафтогазе установили цену на газ для населения в августе на уровне 3,24 грн за куб. м, что на 9% выше, чем месяцем ранее. Об этом говорится в пресс-службе газопоставляющей компании.

Отмечается, что цена указана с НДС, но без учета стоимости распределения (доставки) газа в рамках тарифа "Месячный".

"Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК Нафтогаз Украины составляет 3,24 грн за куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа Месячный. Цена газа выросла на 0,27 грн за куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с завершением действия режима регулируемых цен на газ для населения (ПСО), компания будет публиковать цены в рамках тарифа "Месячный" в начале месяца потребления.

До 1 августа 2020 года цена газа для бытовых клиентов компании была единой и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.

По информации пресс-службы, тариф "Месячный" - первый тариф, который компания предлагает своим клиентам.

"Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления, через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA", - отметили в компании.

В Нафтогазе сообщили, что уже скоро компания предложит своим клиентам новые тарифные планы и другие предложения.